Scienza, stelle come matrioske: nuova teoria per le gravastar

Una stella che assomiglia a una matrioska, avendo al suo interno un’altra stella più piccola dello stesso tipo. E’ questo l’affascinante risultato di una nuova soluzione alle equazioni di campo della relativita’ generale, formulata dai fisici teorici Daniel Jampolsky e Luciano Rezzolla dell’Universita’ Goethe di Francoforte, i quali hanno pubblicato la loro teoria su “Classical and Quantum Gravity”. Nello specifico i due autori parlano di gravastar, un modello di stella che si pone come alternativa all’idea dei buchi neri. Queste gravastar furono ipotizzate come risultato di una soluzione delle equazioni di campo di Einstein da parte di Pawel Mazur ed Emil Mottola. Contrariamente ai buchi neri, le gravastar presentano diversi vantaggi dal punto di vista dell’astrofisica teorica. Da un lato, sono compatte quasi quanto i buchi neri e mostrano anche una gravita’ sulla loro superficie che e’ essenzialmente forte quanto quella di un buco nero, somigliando quindi a un buco nero a tutti gli effetti. D’altra parte, le gravastar non hanno – sempre in teoria – un orizzonte degli eventi, cioe’ un confine dal quale non puo’ essere inviata alcuna informazione, e il loro nucleo non contiene una singolarita’. Invece, il centro delle gravastars e’ costituito da un’energia esotica – oscura – che esercita una pressione negativa all’enorme forza gravitazionale che comprime la stella. La superficie delle gravastar e’ rappresentata da una sottilissima crosta di materia ordinaria, il cui spessore si avvicina allo zero. Ora nella nuova formulazione di questa teoria elaborata da Daniel Jampolsky e Luciano Rezzolla sarebbe possibile l’esistenza di una gravastar all’interno di un’altra gravastar. Hanno dato a questo ipotetico oggetto celeste il nome “nestar” (dall’inglese “nested”). Daniel Jampolsky, che ha scoperto la soluzione come parte della sua tesi di laurea supervisionata da Luciano Rezzolla, afferma: “La nestar e’ come una matrioska”, aggiungendo che “la nostra soluzione alle equazioni di campo consente tutta una serie di nestar”. Mentre Mazur e Mottola presuppongono che la gravastar abbia un guscio sottile costituito da materia normale, il guscio composto da materia delle nestar sarebbe un po’ piu’ spesso: “E’ un po’ piu’ facile immaginare che qualcosa di simile possa esistere” conclude Jampolsky. Luciano Rezzolla, professore di astrofisica teorica all’Universita’ Goethe, spiega: “E’ fantastico che anche 100 anni dopo che Schwarzschild presento’ la sua prima soluzione alle equazioni di campo di Einstein sulla teoria della relativita’ generale, sia ancora possibile trovare nuove soluzioni. E’ un po’ come trovare una moneta d’oro lungo un percorso gia’ esplorato da molti altri. Ma anche se le nestar non esistessero, esplorare le proprieta’ matematiche di queste soluzioni ci aiutera’ in definitiva a comprendere meglio i buchi neri”.