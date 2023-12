Scienza, studio in 3D della lingua svela l’unicità delle preferenze alimentari

A determinare le preferenze alimentari di ogni singolo individuo possono essere le esclusive caratteristiche della propria lingua, vere e proprie impronte alla stregua di quelle digitali. L’analisi scientifica di immagini 3D delle lingue umane ha rivelato che ognuno di noi ha un’impronta individuale, caratterizzata da specifiche protuberanze, scanalature, dimensioni, facendo di questo un organo piu’ unico di quanto immaginato finora. La conclusione arriva da uno studio pubblicato su Scientific Reports, mega rivista scientifica ad accesso aperto con revisione paritaria pubblicata da Nature Portfolio, fondata nel 2011, che copre tutte le aree delle scienze naturali. Nel dettaglio, la ricerca ha scoperto che una singola papilla potrebbe predire il sesso e l’eta’ di qualcuno con una precisione moderata (fino al 67%-75%), e persino l’individuo specifico potrebbe essere identificato tra i 15 partecipanti allo studio con circa il 48% precisione. Come riferito dal Guardian, la ricerca in questione potrebbe quindi aiutare a gettare nuova luce sul motivo per cui le preferenze alimentari delle persone possono essere cosi’ varie e contribuire alla progettazione di alternative piu’ sane ma altrettanto gustose ad alimenti grassi o zuccherati. Con una lunghezza media di circa 10 cm, di cui sono visibili solo i due terzi anteriori, le nostre lingue sono organi complessi e sofisticati, ricoperti da centinaia di piccoli germogli, noti come papille. Alcune di queste proiezioni trattengono le nostre papille gustative, mentre altre consentono alla nostra lingua di percepire la consistenza, l’attrito, la lubrificazione e il tatto. “Queste funzioni sensoriali sono fondamentali per la manipolazione e il trasporto di cibo e liquidi in bocca”, ha dichiarato Rayna Andreeva, dell’Universita’ di Edimburgo, che ha guidato la ricerca.