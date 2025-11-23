Scienza, sui contenuti originali e creativi ChatGpt (per ora) lontana dai livelli umani

Uno studio dell’Universita’ del South Australia mostra che i modelli generativi come ChatGPT hanno un limite matematico alla loro creativita’, pari a un valore massimo di 0,25 su una scala da 0 a 1, lontano dal livello dei piu’ creativi tra gli esseri umani. La ricerca, pubblicata sul Journal of Creative Behaviour e condotta da David Cropley, evidenzia che gli LLM non possono produrre risultati davvero originali perche’ basati su schemi statistici derivati da contenuti esistenti. L’analisi si fonda su principi matematici applicati alla capacita’ degli LLM di generare risposte nuove ed efficaci. Secondo l’autore, gli algoritmi possono imitare forme di creativita’ ma non raggiungere prestazioni professionali o esperte, poiche’ i loro output rimangono confinati all’interno di combinazioni previste dalle strutture con cui vengono addestrati. La ricerca interviene in un dibattito globale spesso influenzato da interpretazioni non accurate delle potenzialita’ dell’IA generativa. Il lavoro dimostra che la distanza tra la generazione di contenuti e la creativita’ autentica e’ strutturale: produrre testi, immagini o storie non implica la capacita’ di sviluppare idee realmente nuove. La definizione operativa utilizzata distingue tra novita’ statistica e originalita’, chiarendo che questa seconda qualita’ non puo’ emergere da modelli basati esclusivamente su correlazioni apprese. Per questo motivo, osserva l’autore, molti percepiscono gli LLM come creativi, mentre i soggetti ad alta creativita’ ne riconoscono la prevedibilita’. Secondo la ricerca, per raggiungere livelli paragonabili agli individui piu’ creativi sarebbe necessaria un’architettura algoritmica radicalmente nuova, capace di generare soluzioni indipendenti dai pattern del passato. L’uso dell’IA rimane utile come strumento di supporto ma non sostitutivo nelle fasi di ideazione avanzata. In caso contrario, industrie fortemente basate sulla creatività rischiano di produrre contenuti ripetitivi e standardizzati. Lo studio propone infine una valutazione formale della creatività dell’IA che fornisce un parametro quantitativo per orientare decisioni e politiche sull’adozione dei modelli generativi. Le conclusioni confermano che la produzione culturale ad alto valore aggiunto continua a dipendere dall’apporto umano e che la creatività resta una competenza distintiva non replicabile dai sistemi attuali.