Scienza, sviluppata un’alternativa al vetro: è biodegradabile e bioriciclabile

Sviluppare un’alternativa al vetro, rendendolo biodegradabile, ecologico e bioriciclabile. Questo l’obiettivo a cui e’ stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, condotto dagli scienziati dell’Institute of Process Engineering (IPE) dell’Accademia cinese delle scienze. Il team, guidato da Yan Xuehai, ha ideato una nuova sostanza che potrebbe sostituire il vetro in una serie di ambiti applicativi, che spaziano dagli occhiali alle finestre fino ai bicchieri e agli specchi. I vetri tradizionali, spiegano gli autori, non sono di semplice smaltimento e possono provocare seri rischi ambientali e oneri sociali. Partendo da aminoacidi o peptidi di derivazione biologica, i ricercatori hanno realizzato una famiglia di vetri ecologici e biodegradabili.

Attualmente, osservano gli esperti, la produzione di vetro sostenibile e’ piuttosto impegnativa, dato che le biomolecole possiedono una scarsa stabilità termica e si decompongono facilmente ad alte temperature. In questo lavoro, i ricercatori hanno utilizzato amminoacidi e peptidi modificati chimicamente per fabbricare una sostanza simile al vetro ma con caratteristiche di bioriciclabilita’. Monitorando i parametri cinetici e termodinamici del materiale, gli esperti hanno scoperto che il prodotto innovativo mostra una combinazione unica di proprieta’ funzionali e caratteristiche ecologiche. Tra i vantaggi del vetro ecologico, gli studiosi riportano eccellenti caratteristiche ottiche, buone proprietà meccaniche e una discreta flessibilità. “Il concetto di vetro biomolecolare – commenta Yan – puo’ essere alla base di una tecnologia green-life per un futuro sostenibile. Siamo ancora lontani dalla commercializzazione su larga scala, ma il nostro lavoro pone le basi per un nuovo approccio nella produzione di vetro biodegradabile”.