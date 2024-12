Scienza, sviluppato un neurone artificiale più veloce del “gemello” biologico

Sviluppato un neurone artificiale basato su laser che emula completamente le funzioni, le dinamiche e l’elaborazione delle informazioni di un neurone biologico graduato con una velocita’ di elaborazione del segnale di 10 GBaud, un miliardo di volte piu’ veloce delle sue controparti biologiche. A farlo un gruppo di ricerca guidato da Chaoran Huang, della Chinese University of Hong Kong. Descritto in Optica, il nuovo neurone graduato a laser potrebbe portare a innovazioni in campi come l’intelligenza artificiale e altri tipi di elaborazione avanzata. Il corpo contiene vari tipi di cellule nervose, tra cui neuroni graduati che codificano le informazioni attraverso continui cambiamenti nel potenziale di membrana, consentendo un’elaborazione del segnale sottile e precisa. Al contrario, i neuroni biologici spiking trasmettono le informazioni utilizzando potenziali d’azione tutto o niente, creando una forma di comunicazione piu’ binaria. “Il nostro neurone laser graded supera i limiti di velocita’ delle attuali versioni fotoniche dei neuroni spiking e ha il potenziale per un funzionamento ancora piu’ rapido”, ha affermato Huang, leader del gruppo di ricerca. “Sfruttando la sua dinamica non lineare simile a quella dei neuroni e l’elaborazione rapida, abbiamo creato un sistema di calcolo del serbatoio che dimostra prestazioni eccezionali in attivita’ di intelligenza artificiale come il riconoscimento di pattern e la previsione di sequenze”, ha continuato Huang. Secondo i ricercatori, il loro neurone laser a punti quantici basato su chip puo’ raggiungere una velocita’ di elaborazione del segnale di 10 GBaud. Gli scienziati hanno utilizzato questa velocità per elaborare dati da 100 milioni di battiti cardiaci o 34,7 milioni di immagini digitali scritte a mano in un solo secondo. “La nostra tecnologia potrebbe accelerare il processo decisionale dell’IA in applicazioni importanti in termini di tempo, mantenendo un’elevata accuratezza”, ha affermato Huang. “Ci auguriamo che l’integrazione della nostra tecnologia nei dispositivi di edge computing, che elaborano i dati vicino alla loro fonte, facilitera’ sistemi di IA piu’ rapidi e intelligenti che serviranno meglio le applicazioni del mondo reale con un consumo energetico ridotto in futuro”, ha proseguito Huang.