Scienza, sviluppato un nuovo dispositivo alimentato dal calore corporeo

Un dispositivo termoelettrico flessibile ad alta efficienza in grado di generare elettricita’ dal calore corporeo di chi lo indossa e’ stato l’obiettivo di uno studio, pubblicato sulla rivista Nano Energy, condotto dagli scienziati del Korea Institute of Science and Technology (KIST), che hanno sviluppato uno strumento non bisognoso di ricarica e potenzialmente in grado di superare uno degli attuali limiti dell’elettronica indossabile. Il team, guidato da Jin-Sang Kim, ha realizzato un dispositivo termoelettrico flessibile ad alta efficienza in grado di generare una parte dell’elettricita’ di cui necessita dal calore corporeo dell’utente. Le caratteristiche di isolamento termico sono state ottenute fabbricando composti siliconici flessibili in una configurazione porosa simile a una spugna. Gli scienziati hanno utilizzato il framework per migliorare le prestazioni del dispositivo e per sviluppare un generatore termoelettrico, in grado di generare elettricita’ dalla differenza di temperatura.

L’effetto termoelettrico per la generazione di energia e’ ampiamente utilizzato come fonte di energia alternativa piu’ rispettosa dell’ambiente e per ottenere calore come sottoprodotto di altri processi. I dispositivi termoelettrici convenzionali esistenti spesso utilizzano un substrato ceramico rigido per supportare la superficie del conduttore, e la rigidita’ dei componenti rende il dispositivo di difficile applicazione su superfici curve. La soluzione sviluppata dal gruppo di ricerca permetterebbe di superare questa limitazione. I dispositivi termoelettrici contengono il semiconduttore termoelettrico, rendendo il dispositivo piu’ flessibile e versatile. La configurazione a spugna facilita invece la produzione di energia dal calore corporeo. Gli autori hanno creato una struttura porosa versando un composto a base di silicio su una zolletta di zucchero, che e’ stato poi sciolto in acqua. Il risultato e’ stato un dispositivo caratterizzato da spazi vuoti, in grado di offrire fino al 50 per cento in piu’ di isolamento termico rispetto ai materiali convenzionali. Il gruppo di ricerca ha utilizzato il nuovo materiale del substrato come telaio di supporto per un dispositivo termoelettrico stabile ma flessibile, privo delle consuete perdite di prestazioni, che potrebbe pertanto rivoluzionare una serie di ambiti di riferimento.