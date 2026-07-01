Scienza, sviluppo delle uova di insetti: lo stop è scritto nei geni

La diapausa, che si verifica quando le uova sospendono lo sviluppo embrionale, viene pianificata e guidata geneticamente. A rivelarlo uno studio, pubblicato sulla rivista Communications Biology, condotto dagli scienziati della Graduate School of Science presso la Osaka Metropolitan University. Il team, guidato da Shin Goto e Yuta Shimizu, ha analizzato l’espressione genica del grillo Dianemobius nigrofasciatus, che depone uova a sviluppo continuo in estate e uova in diapausa in autunno. I ricercatori hanno scoperto nelle uova destinate alla diapausa, gia’ 24 ore dopo la deposizione, si attiva il rimodellamento della cromatina che riduce l’accessibilita’ ai geni dello sviluppo neurale e del ciclo cellulare per arrestare la crescita, attivando al contempo geni metabolici per produrre energia di riserva. Monitorando i profili genetici, gli autori hanno mappato i cambiamenti molecolari e biochimici che controllano la transizione verso l’arresto dello sviluppo. Nelle uova in diapausa, riportano gli esperti, molti geni del metabolismo di amminoacidi e carboidrati sono espressi, suggerendo che generino energia per la sopravvivenza a lungo termine. “Comprendere questi meccanismi – sottolineano gli autori – puo’ portare a insetticidi innovativi e nuove strategie di gestione dei parassiti, ad esempio ritardandone la nascita”. Il lavoro offre opportunita’ inedite per la difesa delle colture. I grilli della specie D. nigrofasciatus sono innocui, ma i loro meccanismi biologici sono simili a quelli osservati negli insetti nocivi. La capacita’ di manipolare geneticamente la diapausa consentira’ di ritardare la comparsa dei parassiti rispetto al periodo di raccolta delle piante.