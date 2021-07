Scienza, tecniche di editing genomico: CRISPR/Cas9 sbarca nello spazio

CRISPR/Cas9 è andata (di nuovo) sullo Spazio. La tecnica di editing genomico e’ stata utilizzata a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss) con un nuovo metodo per modificare il Dna del lievito di birra e cercare cosi’ di comprendere ancora meglio quali siano i meccanismi con cui il Dna si ripara dai pericoli a cui viene esposto nello Spazio. Questo successo, dicono i ricercatori, consentirà ricerche approfondite sulla riparazione del Dna nello spazio. Lo studio sviluppato dai ricercatori dello JES Tech di Houston negli Stati Uniti e’ stato pubblicato sulla rivista Plos One. I danni al Dna di un organismo possono verificarsi durante i normali processi biologici o per cause ambientali, come i raggi UV. Fortunatamente, le cellule hanno diverse strategie naturali per riparare le cellule danneggiate. Gli astronauti che viaggiano al di fuori dell’atmosfera terrestre affrontano un rischio maggiore a causa delle radiazioni ionizzanti. Pertanto, individuare le strategie specifiche di riparazione del Dna che vengono impiegate dal corpo nello spazio possono essere particolarmente importanti. Non e’ la prima volta che i ricercatori portano sullo spazio questa tecnica taglia-incolla ma ora Stahl-Rommel e colleghi hanno sviluppato un nuovo metodo per studiare la riparazione del Dna nelle cellule di lievito condotto interamente fuori la sfera terrestre. La tecnica utilizza la tecnologia CRISPR/Cas9 per creare danni specifici ai filamenti di Dna, chiamati rottura del doppio filamento, in modo che i meccanismi di riparazione del Dna possano essere osservati in modo piu’ dettagliato. La tecnica potrebbe anche servire come base per indagini su numerosi altri argomenti di biologia molecolare relativi all’esposizione e all’esplorazione dello spazio.ì