Scienza, tra parlante e ascoltatore l’attività cerebrale è sincronizzata

L’attività cerebrale associata a parole specifiche sembra manifestarsi in modo simile tra un parlante e l’ascoltatore, che mostrano una sincronizzazione delle onde cerebrali in risposta alle parole usate in conversazione e al loro contesto. Questo curioso risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Neuron, condotto dagli scienziati della Princeton University. Il team, guidato da Zaid Zada e Samuel Nastase, ha raccolto dati relativi all’attività cerebrale e le trascrizioni di conversazioni tra coppie di pazienti con epilessia durante interazioni naturali. I partecipanti erano sottoposti a monitoraggio intracranico tramite elettrocorticografia per scopi clinici non correlati presso il New York University School of Medicine Comprehensive Epilepsy Center. Questo approccio registra l’attività cerebrale con risoluzione elevatissima. Gli autori hanno poi utilizzato il modello linguistico su larga scala GPT-2 per estrarre il contesto di ogni lemma. Le informazioni raccolte sono state implementate per addestrare un altro modello a prevedere le modulazioni dell’attivita’ cerebrale mentre le informazioni fluiscono dal parlante all’ascoltatore. “Il contenuto linguistico – riporta Zada – emerge chiaramente parola per parola nel cervello del parlante prima che l’apparato fonatorio articoli effettivamente le frasi. Lo stesso contenuto linguistico si manifesta nel cervello dell’ascoltatore”. Per comunicare verbalmente, spiegano gli esperti, e’ necessario stabilire un insieme di definizioni di parole, che possono però variare in base al contesto.