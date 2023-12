Scienza, transistor simile al cervello imita l’intelligenza umana

Prendendo ispirazione dal cervello umano, un gruppo internazionale di ricercatori ha sviluppato un nuovo transistor sinaptico capace di pensare a livello superiore. Progettato dai ricercatori della Northwestern University, del Boston College e del Massachusetts Institute of Technology e descritto su Nature, il dispositivo elabora e memorizza simultaneamente le informazioni proprio come il cervello umano. In nuovi esperimenti, i ricercatori hanno dimostrato che il transistor va oltre i semplici compiti di apprendimento automatico per classificare i dati ed e’ in grado di eseguire l’apprendimento associativo. Sebbene studi precedenti abbiano sfruttato strategie simili per sviluppare dispositivi informatici simili al cervello, questi transistor non possono funzionare al di fuori delle temperature criogeniche. Il nuovo dispositivo, invece, e’ stabile a temperatura ambiente. Inoltre, funziona a velocita’ elevate, consuma pochissima energia e mantiene le informazioni memorizzate anche quando viene tolta l’alimentazione, rendendolo ideale per l’applicazione nel mondo reale. “Il cervello ha un’architettura molto diversa da quella di un computer digitale”, ha dichiarato Mark C. Hersam, della Northwestern, che ha condotto la ricerca. “In un computer digitale, i dati si muovono avanti e indietro tra un microprocessore e la memoria, consumando molta energia e creando un collo di bottiglia quando si cerca di eseguire piu’ compiti contemporaneamente”, ha spiegato Hersam. “Nel cervello, invece, la memoria e l’elaborazione delle informazioni sono co-localizzate e completamente integrate, con un’efficienza energetica di ordini di grandezza superiore”, ha proseguito Hersam. “Il nostro transistor sinaptico raggiunge in modo analogo la funzionalita’ di memoria e di elaborazione delle informazioni in modo da imitare piu’ fedelmente il cervello”, ha aggiunto Hersam, che alla Northwestern e’ presidente del dipartimento di Scienza e ingegneria dei materiali, direttore del Materials Research Science and Engineering Center e membro dell’International Institute for Nanotechnology. Hersam ha condotto la ricerca insieme a Qiong Ma, del Boston College e Pablo Jarillo-Herrero, del MIT.