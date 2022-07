Scienza, un innovativo braccio robotico porterà campioni di Marte sulla Terra

braccio robotico lungo 2,5 metri atterrera’ sul Pianeta Rosso entro la fine del decennio per portare, per la prima volta nella storia, campioni del suolo di Marte sulla Terra: Leonardo ha firmato oggi, al Farnborough International Airshow, un contratto con l’ NASA in collaborazione con l’ESA.

Dopo il successo della fase di studio e prototipizzazione, Leonardo, a capo di un consorzio europeo, sara’ ora responsabile dello sviluppo del sistema fino alle prime operazioni su Marte. Con consegna prevista entro il 2025, il braccio robotico sara’ installato sul Sample Retrieval Lander della NASA per recuperare le provette contenenti il terreno marziano raccolto dal rover della missione Mars 2020 e depositarle nel contenitore che sara’ poi riportato sulla Terra. Ciò consentirà, al rientro sulla Terra, di analizzare i campioni nei piu’ sofisticati laboratori e condurre studi senza precedenti sul Pianeta Rosso. “Siamo molto orgogliosi di poter contribuire al successo di Mars Sample Return, un programma molto ambizioso e frutto di un’importante collaborazione internazionale. Questo contratto conferma la nostra leadership nella robotica spaziale, una competenza fondamentale nell’esplorazione planetaria e nelle operazioni in orbita” ha affermato Gabriele Pieralli, Managing Director della Divisione Elettronica di Leonardo. “Questo strumento all’avanguardia e’ solo un esempio dell’eccellenza tecnologica di Leonardo, che ci permette di essere a bordo delle principali missioni per esplorare l’universo, fornire servizi di navigazione e telecomunicazione e monitorare la salute del nostro Pianeta”. Il Sample Transfer Arm e’ un vero gioiello della robotica spaziale: altamente affidabile, autonomo e robusto. Strutturato come un braccio umano con “spalla”, “gomito” e “polso”, puo’ compiere un elevato numero di movimenti (7 gradi di liberta’) e ha un “cervello” e “occhi” propri.