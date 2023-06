Scienza, un mini occhio-cervello 3D per testare terapie sperimentali

Realizzare un occhio-cervello 3D in miniatura che riproduca in laboratorio la malattia di un singolo paziente, per studiarla e testare farmaci sperimentali: è l’obiettivo di due progetti di ricerca italiani focalizzati su due gravi malattie ereditarie della vista, la neuropatia ottica di Leber (Lhon) e l’atrofia ottica dominante (Adoa), entrambe caratterizzate da un problema alle centraline energetiche delle cellule, i mitocondri. Dei progetti si parlerà ad Euromit, conferenza internazionale sulle malattie mitocondriali che si apre a Bologna, in collaborazione tra gli altri con l’associazione dei pazienti italiani Mitocon. Il primo è Reorion (retinal ganglion cells and organoid for inherited optic neuropathy), dice all’ANSA Valeria Tiranti, della Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. E’ un progetto collaborativo finanziato dal ministero della Salute e coordinato dall’Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, che vede impegnati Besta e San Raffaele di Milano”. Reorion sta cercando di sviluppare un mini-organo occhio-cervello, per studiare le due malattie che colpiscono circa una persona ogni 25mila. Si concluderà tra un anno e sta dando già risultati interessanti. L’altro progetto (Lhon’s engineered hiPSCs using Crispr/Cas9 technology to create a fluorescent retinal reporter: travel through the optic nerve) è la sua prosecuzione: partito al Besta, è riservato a ricercatori under-33. Diretto da Andrea Cavaliere, ha l’obiettivo di forare gli “assembloidi” occhio-cervello e “taggare” le cellule della retina per seguirne sviluppo e destino. Il mini-organo ha il vantaggio di rappresentare meglio la malattia, cosa che con i modelli animali non è possibile fare. Per creare i mini-organi si estraggono cellule da una biopsia cutanea o dal sangue del paziente con atrofia ottica. Queste cellule, portatrici della mutazione, e quindi, della disfunzione mitocondriale, vengono riprogrammate e trasformate in staminali paziente-specifiche, usate infine per produrre cellule di retina e cellule nervose per costruire i mini-organi in 3D. La posta in gioco è altissima, osservano Tiranti e Valerio Carelli, dell’Irccs di Bologna: vedere come si genera la malattia e testare sul mini-organo farmaci sperimentali o vecchie molecole già in uso con altre indicazioni.