Scienza, un nuovo materiale polimerico con la capacità di “auto-ripararsi”

Un team di ricerca guidato da Tae Ann Kim del Convergence Research Center for Solutions to Electromagnetic Interference in Future-mobility (SEIF) presso il Korea Institute of Science and Technology (KIST) ha sviluppato un nuovo materiale polimerico con capacita’ di auto-riparazione ed elevata riciclabilità. Il team ha progettato un’esclusiva molecola con struttura ad anello pentagonale che non solo puo’ essere liberamente convertita tra monomeri e polimeri, ma facilita anche reazioni di scambio covalente dinamico in risposta a calore, luce e forze meccaniche. Questa molecola consente di creare materiali polimerici con un’ampia gamma di proprieta’, flessibili come un elastico o rigidi come una bottiglia di vetro. La ricerca e’ stata pubblicata su Advanced Functional Materials. Il polimero di nuova concezione e’ facile da gestire, in quanto presenta fluorescenza nei siti danneggiati, consentendo il rilevamento dei danni in tempo reale, e si auto-ripara quando esposto a calore e luce. Dopo lo smaltimento, questo materiale puo’ depolimerizzare selettivamente nei suoi monomeri, anche se miscelato con plastiche convenzionali. I monomeri recuperati possono quindi essere utilizzati per rigenerare polimeri che mantengono le loro proprietà originali. Queste caratteristiche presentano una soluzione innovativa per migliorare sia la sostenibilita’ che la riciclabilita’ dei materiali polimerici.