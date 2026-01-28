Scienza, un nuovo rilevatore di impronte per monitorare i piccoli mammiferi

Un rilevatore più accurato per impronte di mammiferi potrebbe contribuire a rivelare la salute degli ecosistemi. Lo suggerisce uno studio, pubblicato sulla rivista Frontiers in Ecology and Evolution, condotto dagli scienziati della Nicholas School of the Environment presso la Duke University. Il team, guidato da Zoe Jewell, ha sviluppato un nuovo approccio che permette di identificare e monitorare i piccoli mammiferi attraverso le loro impronte. I piccoli mammiferi, spiegano gli esperti, rappresentano indicatori cruciali della salute ambientale, ma possono essere molto difficili da monitorare, ed esistono specie con nicchie ecologiche molto diverse tra loro, che pero’ sembrano quasi identiche. Il sistema sviluppato dal gruppo di ricerca e’ stato testato su due specie quasi identiche di sengi, toporagni della famiglia dei Macroscelididae.

Il metodo e’ risultato accurato fino al 96 per cento nel distinguere i due lignaggi. “Il nostro metodo – afferma Jewell – fornisce un modo migliore, piu’ etico e scientificamente piu’ solido per monitorare anche le specie piu’ piccole. Allo stesso tempo, permette di avere una metrica affidabile e ampia per stimare l’integrità dell’ecosistema, che possa essere applicata in modo sistematico e regolare”. Spesso e’ possibile distinguere tra specie molto simili tra loro solo attraverso il DNA, ma si tratta di un metodo lento, invasivo e costoso. “Sebbene queste specie possano sembrare uguali – aggiunge – affrontano minacce ambientali diverse, e svolgono ruoli differenti nell’ambiente. Ad esempio, uno dei segni che abbiamo considerato vive esclusivamente in habitat rocciosi, mentre l’altro solo sulla sabbia. Ci sono, però, delle differenze anche a livello fisico: ad esempio le zampe sono leggermente diverse, per cui lasciano impronte diverse”.

Per questo motivo, i ricercatori hanno deciso di sviluppare un modello in grado di distinguere le due specie sulla base delle impronte. Gli scienziati hanno raccolto 18 esemplari da due siti sudafricani, la Riserva Naturale di Telperion e la Riserva di Tswalu Kalahari. Gli animali sono stati catturati attraverso trappole progettate appositamente e rilasciati in una scatola per la raccolta delle impronte. Le immagini digitali delle impronte sono state elaborate utilizzando un programma di morfometria per identificare caratteristiche di forma e dimensione che potessero distinguere le due specie di sengi. Gli scienziati hanno utilizzato le impronte anteriori, che si sono rivelate le piu’ chiare e distintive, e hanno rilevato oltre 100 possibili caratteristiche. Successivamente, il gruppo di ricerca ha eseguito un’analisi statistica per mostrare quale combinazione di queste potesse identificare i lignaggi con la massima precisione. La tecnologia, riportano gli autori, ha identificato le specie con una precisione del 94-96 per cento in tutti i test. L’approccio, sottolineano gli esperti, rappresenta un metodo non invasivo, economico e semplice per rilevare le varie specie e monitorare i cambiamenti nelle popolazioni e nei loro areali. Nei prossimi step, il team intende estendere il sistema ad altre specie, utilizzando nuovi set di dati per addestrare modelli simili. “I piccoli mammiferi – conclude Jewell – sono presenti in quasi tutti gli ecosistemi del pianeta e la nostra tecnologia e’ sufficientemente flessibile da adattarsi a ognuno di essi”.