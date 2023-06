Scienza, un sensore a film multistrato per la prima pelle elettronica autoriparante

Un team di ricercatori ha ottenuto la prima dimostrazione di un sensore a film sottile multistrato che si riallinea automaticamente durante la guarigione. La scoperta presagisce una nuova era di robot e protesi avvolti in materiali sintetici autorigeneranti intrisi di un senso del tatto simile a quello umano. “Questo e’ un passaggio fondamentale per imitare la pelle umana, che ha piu’ strati che si riassemblano tutti correttamente durante il processo di guarigione”, spiega Chris Cooper, candidato alla Stanford University che, insieme al ricercatore Sam Root, e’ coautore di un nuovo studio su Science che annuncia la novita’. La pelle e’ formata da strati e lo studio ha appena evoluto meccanismi immunitari che ricostruiscono il tessuto con la struttura a strati originale attraverso un complesso processo che coinvolge il riconoscimento molecolare e la segnalazione. “Con la vera ‘pelle’ gli strati dovrebbero riallinearsi in modo naturale e autonomo”, afferma Cooper. Root sostiene che il team, guidato dal professor Zhenan Bao della Stanford University, potrebbe essere in grado di creare una pelle sintetica a piu’ livelli con strati funzionali individualmente sottili come un micron ciascuno, forse meno. Abbastanza sottile che una pila di 10 o piu’ strati non sarebbe piu’ spessa di un foglio di carta. “Uno strato potrebbe percepire la pressione, un’altra temperatura e ancora un’altra tensione”, garantisce Root. Il materiale di diversi strati puo’ essere progettato per rilevare cambiamenti termici, meccanici o elettrici. In questo nuovo approccio, rispetto al passato, gli strati si riconoscono da soli e si allineano con strati simili durante il processo di guarigione, ripristinando la funzionalita’ strato dopo strato mentre guariscono. Le skin sintetiche autorigeneranti esistenti devono essere riallineate manualmente, dagli esseri umani. Anche un leggero disallineamento degli strati potrebbe compromettere il recupero funzionale.