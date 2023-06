Scienza, un singolo atomo ai raggi X: è la prima volta al mondo

E’ stato rilevato, per la prima volta, il segnale a raggi X di un singolo atomo. Lo dimostra lo studio degli scienziati dell’Ohio University, dell’Argonne National Laboratory, dell’Universita’ dell’Illinois-Chicago, guidati dal professore di fisica dell’Ohio University Saw Wai Hla, pubblicato sulla rivista scientifica Nature. Questo risultato rivoluzionario è stato finanziato dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, Office of Basic Energy Sciences e potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli scienziati rilevano i materiali. Dalla loro scoperta da parte di Roentgen nel 1895, i raggi X sono stati utilizzati ovunque, dagli esami medici ai controlli di sicurezza negli aeroporti. Un uso importante dei raggi X nella Scienza e’ quello di identificare il tipo di materiali presenti in un campione. Ad oggi, la quantità minima che si può radiografare in un campione è in attogrammi, cioè circa 10.000 atomi o più. Ciò è dovuto al fatto che il segnale dei raggi X prodotto da un atomo è estremamente debole, tanto che i rivelatori convenzionali di raggi X non possono essere utilizzati per rilevarlo. “Gli atomi possono essere fotografati di routine con i microscopi a scansione di sonda, ma senza i raggi X non si puo’ dire di cosa sono fatti”, ha spiegato Hla, che e’ anche direttore del Nanoscale and Quantum Phenomena Institute della Ohio University. “Ora siamo in grado di rilevare esattamente il tipo di un particolare atomo, un atomo alla volta, e di misurarne contemporaneamente lo stato chimico”, ha continuato Hla. “Questa ricerca avra’ un grande impatto sulle scienze ambientali e mediche; questa scoperta trasformera’ il mondo”, ha dichiarato Hla.

Per catturare il singolo atomo, gli scienziati hanno utilizzato uno strumento di sincrotrone a raggi X appositamente costruito presso la linea di fascio XTIP dell’Advanced Photon Source e del Center for Nanoscale Materials dell’Argonne National Laboratory. Per la dimostrazione, i ricercatori hanno scelto un atomo di ferro e un atomo di terbio, entrambi inseriti nei rispettivi ospiti molecolari. Per rilevare il segnale a raggi X di un atomo, il gruppo di ricerca ha integrato i rivelatori convenzionali a raggi X con un rivelatore specializzato costituito da una punta metallica affilata posizionata in estrema prossimita’ del campione per raccogliere gli elettroni eccitati dai raggi X, tecnica nota come microscopia a scansione tunneling a raggi X di sincrotrone o SX-STM. La spettroscopia a raggi X in SX-STM e’ innescata dal fotoassorbimento degli elettroni del livello centrale, che costituiscono le impronte digitali degli elementi e sono efficaci per identificare direttamente il tipo di elemento dei materiali. “La tecnica utilizzata e il concetto dimostrato in questo studio hanno aperto un nuovo terreno nella Scienza dei raggi X e negli studi su scala nanometrica”, ha dichiarato Tolulope Michael Ajayi, primo autore dell’articolo, che ha svolto questo lavoro come parte della sua tesi di dottorato.