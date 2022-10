Scienza, un sistema interattivo e hi tech per controllare strumenti elettronici stringendo i denti

Sviluppare un paradenti interattivo e leggero in grado di controllare i dispositivi elettronici che potrebbe rivoluzionare la capacità di movimento delle persone con una funzione manuale limitata. Questo l’obiettivo che ha guidato uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Electronics, condotto dagli scienziati del Dipartimento di Chimica della Facolta’ di Scienze presso l’Universita’ Nazionale di Singapore (NUS). Il team, guidato da Liu Xiaogang, ha inventato un paradenti interattivo che controlla i dispositivi elettronici attraverso la pressione esercitata dalla mascella. Computer, smartphone, sedie a rotelle potranno essere guidati attraverso la semplice pressione del morso. Il paradenti, spiegano gli esperti, traduce la forza esercitata dalla bocca in istruzioni utili per i dispositivi. Questo sistema optoelettronico rappresenta un’alternativa promettente alle tecnologie assistive esistenti. Questi supporti aiutano a promuovere l’indipendenza e l’autonomia delle persone con disabilita’. Il dispositivo paradentale, che pesa circa sette grammi, si basa su un sensore che comprende una serie di cuscinetti di contatto con fosfori di diversi colori. Le sostanze emettono luce in risposta alla pressione, per cui quando il morso deforma meccanicamente i cuscinetti, i segnali vengono elaborati tramite algoritmi di apprendimento automatico. “Il nostro sistema optoelettronico – afferma Liu – e’ in grado di tradurre schemi di morsi in input di dati con una precisione del 98 per cento. Attualmente la produzione di ogni dispositivo prevede un costo di circa 70 dollari, ma contiamo di ridurre questo valore con la produzione di massa”.