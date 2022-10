Scienza, verso un nuovo modello matematico per prevedere gli attacchi informatici

Un team interdisciplinare di ricercatori dell’Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha creato un modello matematico che permette di spiegare, in base a diverse variabili sociopolitiche, alcuni attacchi informatici avanzati che solitamente vengono effettuati dagli Stati. Questo e’ un primo passo verso l’ambizioso obiettivo di prevedere il verificarsi di questi attacchi informatici. Lo studio trova un legame matematico tra l’evento sociopolitico e gli attacchi informatici avanzati. Gli attacchi informatici analizzati da questi ricercatori sono noti come Advanced Persistent Threats (noti come APT). “La loro complessita’ indica che dietro di loro ci sono gli Stati”, spiega una delle autrici dello studio, Lorena Gonza’lez Manzano, docente al Computer Security Lab nel Dipartimento di Informatica dell’UC3M. In questa ricerca hanno analizzato se esiste una relazione tra attacchi informatici e determinati eventi strategici, economici e militari. Sebbene ci fosse una qualche attribuzione di intenzione di queste APT, fino ad ora non esisteva un collegamento matematico che consentisse di modellare questi attacchi. Tuttavia, questo lavoro condotto dal docente Gonza’lez e pubblicato sulla rivista Security and Communication Networks indica che è possibile stabilire questo collegamento.