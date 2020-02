Scienze, borse di studio per il Giappone: domande entro il 28 febbraio

Entro il 28 febbraio 2020 è possibile candidarsi per l’ottenimento di borse di studio post-dottorato in Giappone offerte dalla Japan Society for the Promotion of Science-JSPS.

Le borse sono a disposizione in tutti i settori delle scienze umanistiche, sociali e naturali e si attuano attraverso partenariati con i Paesi destinatari dei programmi finalizzati ad accrescere le relazioni scientifiche tra il Giappone e tali Paesi.

Le organizzazioni partner della Jsps agiscono in qualità di “Nominating Authority” per assicurare ed accrescere l’interesse di ricercatori dai Paesi coinvolti. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) è l’amministrazione di riferimento (Nominating Authority) in Italia per il JSPS Postdoctoral Fellowship Program per l’assegnazione di 7 borse di studio nell’anno 2020-2021.