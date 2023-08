Scienze della Formazione primaria, oltre 10 mila posti disponibili

ROMA (ITALPRESS) – Sono circa 10.500 i posti disponibili per gli aspiranti docenti della scuola dell’infanzia e della primaria per il 2023-2024. Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che definisce i posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria per il prossimo anno accademico. I posti ripartiti tra le Università, in totale, sono 10.476. Di questi, oltre 10 mila sono riservati ai candidati dei paesi dell’Unione europea e non residenti in Italia mentre i restanti 214 sono destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all’estero.

La selezione di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria si terrà il prossimo 20 settembre.

fsc/gsl