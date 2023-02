Scienze e tecnologie al servizio delle relazioni internazionali

A Gennaio del nuovo anno è avvenuto il quarto incontro del ciclo “Conversazioni in Biblioteca” promosso dal Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino. La diplomazia tecnico-scientifica utilizza le collaborazioni in ambito tecnologico e/o scientifico tra nazioni per affrontare problemi comuni, ma anche come forma di soft power per indirizzare le relazioni internazionali. Se pratiche informali di diplomazia tecnico-scientifica sono antiche quanto le civiltà stesse, è solo successivamente alla seconda guerra mondiale che queste sono state sempre più sistematizzate e istituzionalizzate.

Che ruolo può giocare questo tipo di diplomazia per costruire la pace?

Che ruolo possono giocare i saperi ingegneristici e progettuali in questo ambito? I relatori converseranno intorno a questi temi, da un lato ricostruendo l’emergere e il ruolo di questo tipo di diplomazia e dall’altro presentando un caso di questo tipo di diplomazia in azione. Intervengono: Roberto Lalli (Politecnico di Torino), storico della scienza e della tecnica, e Roberto Pagani (Politecnico di Torino), tecnologo dell’architettura e addetto scientifico del Ministero degli Affari Esteri. Modera: Alvise Mattozzi (Politecnico di Torino).