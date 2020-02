Scienze, i neuroni dialogano sul web grazie a nanotecnologie all’avanguardia

Una nuova ricerca su nuovi dispositivi nanoelettronici ha permesso ai neuroni cerebrali e ai neuroni artificiali di comunicare tra loro su Internet. Secondo lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nature Scientific Reports , gli scienziati hanno creato una rete neurale ibrida in cui i neuroni biologici e artificiali in diverse parti del mondo sono stati in grado di comunicare tra loro su Internet attraverso un hub di sinapsi artificiali realizzate utilizzando nanotecnologia all’avanguardia. Alla ricerca hanno collaborato ricercatori dell’Universita’ di Padova insieme a colleghi dell’ETH di Zurigo e della Southampton University. Ciascuno dei gruppi ha fornito un particolare contributo alla ricerca. i ricercatori dell’Universita’ di Padova hanno coltivato neuroni di ratto nel loro laboratorio, mentre i partner dell’Universita’ di Zurigo e dell’ETH di Zurigo hanno creato neuroni artificiali su microchip di silicio.