Scienze, la pasta come un gol dell’Italia: così spaghetti & Co gratificano il cervello

Realizzato dalla “Behavior & Brain Lab” della Libera Università Iulm uno studio che ha indagato la sfera della memoria, emotivo-gratificatoria nel cervello quando assaporiamo il nostro piatto di pasta preferito. Dalla ricerca emerge che grazie a tecniche neuroscientifiche e al brain tracking (tecniche simili alla macchina della verità) è certificato che spaghetti & co ci rendono felici quanto il concerto del nostro artista preferito, un’azione o un gol decisivo della Nazionale a Euro 2020 o un colpo vincente di Federer e Nadal. In particolare i quattro parametri di analisi esaminati ci dicono anche che l’esperienza emotiva vissuta durante la degustazione della pasta preferita è pari a quella generata dalla rievocazione di ricordi felici. Nello specifico quelli legati alla famiglia.”La scienza- commenta il professore Vincenzo Russo dello Iulm– si è messa al servizio delle emozioni, per certificare che pasta e felicità sono una cosa sola. La pasta crea e suscita emozioni e genera ricordi felici.” “La pasta- afferma il presidente dei pastai italiani Riccardo Felicetti- è il cibo con il miglior rapporto felicità/prezzo, un valore importante soprattutto oggi. A volte, la felicità è nelle piccole cose, come la pasta, la canzone del cuore e lo sport preferito”.