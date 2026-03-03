Scienziate, storie di vita e di ricerca: al Gambrinus si presenta il libro di Elena Cattaneo

Napoli entra nel vivo della settimana della scienza al femminile: martedì 10 marzo, alle 18.00, al Gran Caffè Gambrinus, sarà presentato il volume “Scienziate, storie di vita e di ricerca”, con la partecipazione della scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo. L’autrice dialogherà con due delle protagoniste del libro, Mariafelicia De Laurentis dell’Università Federico II di Napoli e Alessandra Gentile dell’Università di Catania.

Da oltre trent’anni, Cattaneo dedica la propria attività alla ricerca sulla Corea di Huntington, malattia neurodegenerativa ereditaria. La sua esperienza è solo una delle tante raccolte nel volume, che racconta storie di passione, dedizione e innovazione delle donne italiane nella ricerca scientifica, dal mondo delle lingue antiche alla chimica fino all’astrofisica.

Il programma della serata

17:30 – Registrazione

18:00 – Saluti introduttivi: Gaetano Manfredi , sindaco di Napoli, e Mauro Ascione , presidente BCP

18:15 – Presentazione del libro con Elena Cattaneo , Mariafelicia De Laurentis , Alessandra Gentile ; moderatore Vincenzo Di Vincenzo , direttore de Il Mattino

19:15 – Interventi conclusivi: Mario Crosta , direttore generale BCP, e Simone Bini Smaghi , vicepresidente di Arca Fondi SGR

19:30 – Aperitivo

L’incontro offrirà un’occasione unica di confronto diretto con le protagoniste del volume e di approfondimento sul ruolo cruciale delle donne nella scienza italiana, valorizzando storie di ricerca, innovazione e impegno civile.