“Scienziate. Storie di vita e di ricerca”, Elena Cattaneo presenta il l’ultimo suo libro al Gambrinus

Il ruolo delle donne nella ricerca scientifica e il valore delle loro storie saranno al centro della presentazione del libro “Scienziate. Storie di vita e di ricerca” della senatrice a vita Elena Cattaneo, in programma martedì 10 marzo 2026 alle ore 18 al Gran Caffè Gambrinus.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Napoli, propone un viaggio attraverso le esperienze di studiose provenienti da discipline diverse – dalle lingue antiche all’astrofisica, dall’etologia alle neuroscienze – che raccontano percorsi di ricerca, passione e determinazione. Il volume raccoglie testimonianze che hanno contribuito alla crescita culturale e scientifica del Paese e punta ad accrescere la consapevolezza sull’apporto delle donne alla scienza, offrendo al tempo stesso nuovi modelli di riferimento alle giovani generazioni.

Il programma dell’incontro

L’appuntamento si aprirà alle 17.30 con la registrazione dei partecipanti, seguita alle 18 dai saluti istituzionali del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del presidente della Banca di Credito Popolare, Mauro Ascione.

Alle 18.15 è prevista la presentazione del libro con l’autrice Elena Cattaneo, insieme ad alcune delle scienziate protagoniste del volume: Mariafelicia De Laurentis, ricercatrice dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e Alessandra Gentile dell’Università di Catania. A moderare l’incontro sarà il direttore de Il Mattino, Vincenzo Di Vincenzo.

Gli interventi conclusivi

Alle 19.15 sono previsti gli interventi conclusivi del direttore generale della Banca di Credito Popolare, Mario Crosta, e del vicedirettore generale di Arca Fondi SGR, Simone Bini Smaghi.

La serata si chiuderà alle 19.30 con un aperitivo.

Ai partecipanti sarà offerta una copia del volume da Arca Fondi SGR. La partecipazione è su conferma scrivendo a relazioniesterne@bcp.it.