“Sciò live” a Roma: un tributo a Pino Daniele nel giorno del suo compleanno

Con Pino Daniele nel cuore, a dieci anni dalla scomparsa, il 19 marzo nel giorno del suo 70esimo compleanno Roma celebra l’artista Pino Daniele, per un momento fatto di emozione e tanta nostalgia.A omaggiare ‘l’uomo in blues’ saranno gli Area Medina Ensemble che da oltre vent’anni ne ripropongono l’opera artistica, e che per l’occasione riproporranno l’album ‘Sciò live’ nel 40esimo anniversario della sua uscita.Una ricorrenza importante che il gruppo Area Medina – ensemble per Pino Daniele, vuole ricordare con una festa/concerto a Roma, al teatro Golden.L’appuntamento è per mercoledì 19 marzo (con inizio ore 21). Ad aprire il concerto, un piccolo monologo “Napoli si racconta e incontra Pino Daniele”, scritto da Fabrizio Angrisano e interpretato dall’attore Roberto Solofria, e a seguire l’esecuzione dell’intera scaletta dell’album, composto da 17 memorabili brani divisi, come nell’originale in due CD. “Vogliamo celebrare i 40 anni di Sciò live – spiega Lorenzo Stabile, portavoce della band – insieme a tutti i fan che lo hanno amato e seguito in modo incondizionato con un evento proprio nel giorno del 70esimo compleanno di Pino Daniele, “proprio per questo – aggiunge – cercheremo di esprimere tutta la forza emotiva di quei pezzi attraverso quel sound, quei battiti ritmici, quella ricerca dei suoni, mantenendo una nostra originalità, pur non discostandoci dal modo di fare musica di Pino Daniele”. Sarà l’occasione giusta per riascoltare brani fantastici come Chillo è nu buono guaglione, Have You Seen My Shoes, Viento ‘e terra, Io vivo come te, Tarumbó, Tutta ‘nata storia, Chi tene ‘o mare, Mo basta, Terra mia, Lazzari felici, Ce sta chi ce penza, Appocundria, Putesse essere allero, Je sto vicino a te, Quanno chiove, Musica musica Yes I Know My Way, Napule è.Degli Area Medina fanno parte: Carmine Piccirillo (voce), Lorenzo Stabile (basso), Alessandro Calandri (chitarre), Antonello Rapuano (tastiere), Paco Ciniglio (sax), Francesco jr Merola (percussioni) e Fulvio Cusano (batteria); mentre, in qualità di guest, ci saranno anche Alessandro Tumolillo (violino), che nel 1984 ha suonato con Pino Daniele nel tour “Ferry Boat”, Marco Di Palo (violoncello), Alessandro Tedesco (trombone), Donato Verace (tromba), Marco De Tilla (contrabbasso) e Ezio Lambiase (chitarra acustica).