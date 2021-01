Sciopero, blocco stradale in via Marina a Napoli. Traffico in tilt

Mattinata all’insegna dei disagi al centro di Napoli dove il traffico è andato in tilt a causa di una manifestazione che ha unito lavoratori, studenti e disoccupati. La protesta si inserisce nel contesto dello sciopero generale indetto in tutta Italia dai Cobas e altre sigle. Nel corso della mobilitazione, la viabilità è stata messa in crisi da un blocco stradale in via Marina, a poca distanza dall’imbocco autostradale, in una zona nevralgica per l’ingresso e l’uscita dall’area est della città. I manifestanti hanno anche occupato il Porto di Napoli, sotto il vigile sguardo delle forze dell’ordine. Esposto uno striscione che inneggia allo sciopero generale e presenta le rivendicazioni del centinaio di persone scese in strada: “Million tax, salario garantito, salute per tutti”.