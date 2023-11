Sciopero, Bombardieri “Preoccupati, messo in discussione un diritto”

ROMA (ITALPRESS) – “Lo sciopero va avanti comunque, con quattro ore nel settore dei trasporti, con 8 ore negli altri comparti e la manifestazione in piazza del Popolo si terrà a questo punto più numerosa di prima”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. “Non abbiamo condiviso il giudizio della commissione e siamo preoccupati perché il diritto allo sciopero per la prima volta viene messo in discussione, è un precedente molto pericoloso”, ha aggiunto.

