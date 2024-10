Sciopero crea forti disagi su linee vesuviane e flegree

Soppressi otto treni su dieci in Circumvesiana e due su tre lungo le linee flegree. Sono i dati parziali diramati dall’Ente Autonomo Volturno in merito alla doppia azione di sciopero proclamata oggi dal sindacato Orsa, la prima di 24 ore per il rinnovo del contratto e quattro ore per le problematiche aziendali. Su circa 780 dipendenti presenti nelle fasce mattutine, come informa Eav, hanno aderito alla doppia astensione 107 unità, per una percentuale di circa il 13,7% . La circolazione sulle flegree ha registrato l’effettuazione di 14 corse sulle 39 programmate nelle ore mattutine, poi la circolazione si è fermata totalmente per l’adesione dei dirigenti operatori presenti nel turno intermedio. Sulle linee vesuviane nelle ore di sciopero sono partite otto corse sulla linea Baiano e uno per Sorrento, con una soppressione di circa 85% del servizio. Linea metropolitana servizio regolare per nessuna adesione; stesso discorso per la funivia servizio. Per il personale delle autolinee nove adesioni su circa 170 presenti ma il servizio è finita pressoché regolare.