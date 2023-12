Sciopero dei trasporti, a Napoli stop alle funicolari. Non si ferma la Linea 1 della Metro

Linea 1 della metro regolare, stop per le Funicolari, ridotto il servizio per le linee di superficie. Questa la situazione dei mezzi Anm, l’Azienda napoletana mobilità, in conseguenza dello sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale proclamato dall’Usb che parla, in una nota, di “fortissima adesione” alla mobilitazione. La Usb sarà in presidio davanti al Comune di Napoli questa mattina “per rappresentare alla proprietà le ragioni dei lavoratori Anm, chiedere maggiori finanziamenti per il trasporto pubblico locale e denunciare l’attacco al diritto di sciopero messo in atto in queste settimane dal governo Meloni”. Nessuna ripercussione per l’Eav, l’holding regionale dei trasporti che raggruppa tra le altre Circumvesuviana e Circumflegrea dove i servizi ferroviari e su gomma sono regolarmente in funzione.