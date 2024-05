Sciopero dei trasporti, disagi a Napoli per lo stop alla funicolare di Montesanto e alle linee flegree

Servizio della Funicolare di Montesanto sospeso dopo l’ultima corsa in fascia di garanzia alle 9.20 e stop ai treni sulle linee flegree Cumana e Circumflegrea, poche le corse effettuate sulle tratte della ex Circumvesuviana. Questi gli effetti dello sciopero nazionale di 24 ore sul sistema dei trasporti a Napoli e provincia. Per quanto riguarda le linee gestite da Anm, società del Comune di Napoli, è regolare la circolazione dei treni sulla Linea 1 della metropolitana e delle Funicolari Centrale e Mergellina, ferma la Funicolare di Montesanto. Il servizio delle linee di superficie, tram, bus e filobus, è ridotto. Eav, società della Regione Campania, comunica che alle 12.30 sulle linee vesuviane non si registrano adesioni allo sciopero tra personale operaio, amministrativo e di circolazione, mentre hanno aderito 40 macchinisti su 49 in turno e 30 capitreno su 44 in turno, con la conseguente soppressione di 29 treni su 38 programmati sulle linee ex Circumvesuviana. Nessuna corsa è stata invece effettuata sulle linee flegree. Il servizio è invece regolare sulle linee suburbane e metropolitana gestite da Eav, così come il servizio automobilistico.