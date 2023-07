Sciopero dei treni, in Campania adesione tra il 65 e il 70%

E’ tra il 65 ed il 70 per cento in Campania l’adesione dei lavoratori di Trenitalia allo sciopero nazionale proclamato per oggi dalle organizzazioni sindacali di categoria. A fornire il dato, relativo al turno di questa notte, è la Filt-Cgil. Molti treni regionali, così come quelli dell’alta velocità di Trenitalia e Italo, hanno registrato ritardi e cancellazioni. In Stazione Centrale di Napoli questa mattina tanta gente ha atteso aggiornamenti dai tabelloni, anche se, come sottolinea Trenitalia, “l’informazione preventiva ha dato i suoi frutti ed ha permesso di limitare i danni”. Disagi anche per gli utenti della linea 2 della metropolitana, dove si registrano ritardi sulla linea Gianturco-Pozzuoli e viceversa.