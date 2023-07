Sciopero Eav, adesione del 6,0% ma linee flegree ferme

Eav informa che lo sciopero di oggi, proclamato dalle organizzazioni sindacali Usb, Confail – Faisa e Orsa di 4 ore, ha registrato l’adesione di circa 100 addetti per una percentuale di adesione del 6,0% sul totale. Ferme le linee ferroviarie flegree, Cumana e Circumflegrea, per l’adesione dei gestori della circolazione. Poche corse effettuate sulle linee vesuviane. Servizio regolare sulle linee suburbane, sulla metropolitana Piscinola-Aversa e della Funivia del Faito. Poche le corse soppresse dei servizi su gomma per effetto di circa 15 autisti aderenti allo sciopero.