Sciopero, Fratoianni: rivolta sociale significa rivoltare il Paese

Chianciano Terme, 1 dic. (askanews) – “Noi vogliamo rivoltare questo paese, questo è la rivolta sociale, quando le persone non sanno come arrivare alla fine del mese e neanche alla fine della settimana talvolta e quando le persone non vedono più un futuro per loro e per i loro figli a loro c’è bisogno di cambiare”. Lo ha detto il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni a margine della seconda giornata di lavori di “Terra di pace”, l’assemblea dei Europa Verde in corso a Chianciano Terme.

Secondo Fratoianni non c’è il pericolo che qualcuno possa interpretare male queste parole: “il rischio è che le persone continuino ad essere rassegnate, che le cose non cambino, questo è il rischio più grave che oggi corro questo paese”.