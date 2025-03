Sciopero generale oggi 8 marzo: stop e disagi per treni, aerei e autostrade

(Adnkronos) – Sabato nero per i trasporti tra treni e aerei. Oggi, sabato 8 marzo, giornata internazionale della donna, è previsto uno sciopero generale nazionale che riguarda settore pubblico e privato con possibili disagi soprattutto nei trasporti.

A incrociare le braccia sono i sindacati autonomi tra i quali Usi-Cit, Slai-Cobas, Cub, Usb, Adl Cobas, Clap, Orsa Trasporti. E i disagi, iniziati già ieri sera, riguardano principalmente treni, aerei e autostrade.

Lo sciopero generale nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome è già partito ieri sera, venerdì 7 marzo, alle 21, e interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane, fino alle ore 21 di oggi, sabato 8 marzo 2025.

Lo sciopero potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale. Sul sito di Trenitalia è presente l’elenco dei treni garantiti.

Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle ore 9, e dalle ore 18 alle ore 21 di sabato 8 marzo. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, nel caso, a riprogrammare il viaggio.

A rischio nella giornata dell’8 marzo anche il traffico aereo. Nelle fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, i voli devono essere comunque effettuati. I disagi in autostrada, con ritardi ai caselli e code, potrebbero iniziare già da stasera: lo sciopero è previsto dalle 22 del 7 marzo alle 22 del giorno successivo.

In serata lo sciopero toccherà anche il trasporto pubblico di Napoli e Genova. A Napoli c’è lo sciopero proclamato dall’Orsa Trasporti all’Eav, l’Ente autonomo Volturno, dalle 19.40 alle 23.40 dell’8 marzo; mentre a Genova si parte dalle 21 dell’8 marzo e si prosegue alle 5 del 9 marzo per lo sciopero proclamato dall’Orsa Trasporti e che riguarderà l’Atm.

L’8 marzo nel settore dell’istruzione e la ricerca a livello nazionale sciopera la Flc Cgil per l’intera giornata mentre nella sanità privata scioperano i Cobas sempre per l’intera giornata.