ROMA (ITALPRESS) – “Quando intervieni per legge dicendo che una persona se vuole non può aderire ad uno sciopero stai mettendo in discussione un suo diritto, una sua libertà”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. “Viene messo in discussione un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione”, ha aggiunto.

