Sciopero, Salvini: Landini prepara suo ingresso in Parlamento

Roma, 1 dic. (askanews) – “Oggi leggevo su qualche giornale che Salvini ce l’ha con Landini. No, la vita è un dono troppo grande per per passare il tempo odiando qualcuno e poi figurati se posso avercela con Landini, però quando fai lo sciopero generale perché il governo taglia i fondi alla sanità menti sapendo di mentire”, “allora mi viene il dubbio che il signor Landini non tuteli l’interesse di lavoratrici e lavoratori, ma prepari il suo arrivo in Parlamento come parlamentare della sinistra come hanno fatto tutti i predecessori alla guida della Cgil”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso del suo intervento in video collegamento con l’assemblea nazionale di Noi moderati.