Sciopero, Salvini: Landini scala la sinistra su pelle italiani

Roma, 30 nov. (askanews) – “Mi sembra chiaro che Landini stia facendo politica e che abbia degli obiettivi. Libero di perseguirli ma non sulla pelle di 60milioni di italiani”. Lo dice il vicepremier, ministro per le Infrastrutture e i Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista alla Verità pubblicata il 28 novembre, rispondendo alla domanda se il segretario della Cgil stia provando a scalare la sinistra.

“La Cgil – ha sottolineato ancora Salvini – ha deciso di proclamare lo sciopero contro la manovra prima di averla letta. Landini alza la voce contro il governo ma è morbido contro l’impero Pd-Gedi-Stellantis: è il consueto doppiopesismo della sinistra che troppo spesso non fa gli interessi del paese. I vertici di Stellantis spieghino agli italiani perché hanno preso miliardi di euro per chiudere e licenziare in Italia e andare all’estero mentre nel nostro paese mantengono un gruppo editoriale che serve a coprire i loro scandali e i loro fallimenti accanendosi soprattutto contro la Lega”.