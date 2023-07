Sciopero trasporti, i sindacati: Niente revoca, convocazione Mit fuori tempo massimo

“La convocazione da parte del Mit sugli scioperi arriva fuori tempo massimo, la revoca non e’ quindi un opzione possibile”. Cosi’ il segretario generale di Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, e i segretari nazionali Roberto Napoleoni e Ivan Viglietti in merito alla convocazione ricevuta dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti. “Le richieste avanzate dalle lavoratrici e dai lavoratori sia del settore ferroviario che dell’handling – continuano i tre segretari – sono piu’ che legittime e noi le portiamo avanti ormai da tempo ricevendo pero’ da parte delle aziende solo atteggiamenti di chiusura. Ci auguriamo che oggi il ministero non chieda ai lavoratori di rinunciare al loro diritto di sciopero, ma piuttosto alle aziende di farsi carico delle problematiche e affrontarle con responsabilità. E’ questo l’unico modo per evitare altre azioni di protesta”