Sclerosi multipla, dal 4 all’8 marzo tornano le “Erbe Aromatiche”di Aism

“Diamo un aiuto concreto alle donne con sclerosi multipla, le più colpite dalla malattia. Diamoci una mano, tutti insieme, per continuare a supportare chi ogni giorno affronta la sclerosi multipla e per costruire un futuro fatto di persone, ricerca e diritti.” È l’appello di Aism che In occasione della Festa della Donna distribuirà le erbe aromatiche per aiutare la ricerca ma soprattutto per potenziare i servizi dedicati alle donne con sclerosi multipla. La manifestazione delle Erbe Aromatiche si svolge da venerdì 4 a martedì 8 marzo. Già da ora è possibile prenotare la propria confezione di erbe aromatiche contattando la Sezione Provinciale di Napoli, al numero 0815922936 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e al 3666161927 (anche whatsapp).

“Adotta un cartone di erbe aromatiche”

I volontari e i sostenitori possono aderire alla formula “Adotta un cartone di erbe aromatiche”. Si possono prendere le ordinazioni tra amici, colleghi e parenti: coinvolgendo un minimo di ordinazioni per 6 confezioni di cui si compone un intero cartone, si può concordare la consegna gratuita a domicilio. In alternativa, è possibile anche prenotare una singola confezione, “faremo in modo di recapitare il mix da un volontario di zona oppure ritirarlo direttamente presso la nostra sede”, fanno sapere dall’Associazione. Le consegne saranno svolte dal 4 all’8 Marzo. Salvo esaurimento scorte, il termine ultimo per concordare con il dovuto anticipo la consegna e facilitare il compito dei volontari che la effettueranno, sarà il 28 Febbraio.

Le persone con sclerosi multipla sono state colpite due volte dalla crisi sanitaria e sociale scatenata dal coronavirus: a causa della fragilità del sistema immunitario, devono adottare ancora più cautela. Con i fondi raccolti con le Erbe Aromatiche, Aism potrà garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto alla persona.

La sezione Aism di Napoli, durante la pandemia da Covid-19 è rimasta sempre attiva per essere al fianco delle persone con SM e dei loro familiari, con servizi alla mobilità, ritiro farmaci, sportello informativo, supporto all’autonomia della persona. Un Numero Solidale per donare: il 45512.

A sostegno della campagna anche il numero solidale Aism 45512, per finanziarei servizi sul territorio erogati dalle 98 sezioni a sostegno delle persone con sclerosi multipla. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare personale WindTre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, e Tiscali, di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile.

Per informazioni e prenotazioni:

● 0815922936

● 3666161927 (anche WhatsApp)

● aismnapoli@aism.it

● Facebook: @aismnapoli

● instagram: aism_napoli