Scommesse, Florenzi interrogato: “Mai scommesso sul calcio”

Roma, 16 nov. (askanews) – Alessandro Florenzi, iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Torino con l’accusa di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, è stato ascoltato dal pm Manuela Pedrotta chiarendo la propria posizione e ribadendo la assoluta estraneità a qualsiasi tipo di scommessa sul calcio, ne’ del resto e’ emerso alcun indizio o contestazione in tal senso. Lo affermano i difensori del calciatore, Gianluca Tognozzi e Antonio Conte. Il giocatore del Milan, aggiungono, ha “altresì riconosciuto di aver giocato su piattaforme illegali ed ha fornito tutti i chiarimenti richiesti al Pm per definire la propria posizione al più presto”.

Nello stesso procedimento sono indagati anche Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, che sono stati già squalificati, in seguito a patteggiamento. In caso di scommesse sul calcio Tonali può essere squalificato, così come successo a Tonali (10 mesi senza partite e altri 8 di prescrizioni alternative) e Fagioli (7 mesi senza partite e altri 5 di prescrizioni alternative), che hanno patteggiato. Da parte sua Zaniolo invece ha respinto ogni responsabilità su scommesse effettuate nel calcio.