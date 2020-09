Scommesse virtuali, nel 2020 già 760,1 milioni in giocate in agenzia Milano, 11 set. (LaPresse) – Nei primi otto mesi del 2020 la raccolta delle scommesse virtuali in agenzia ha raggiunto i 760,1 milioni di euro, secondo le elaborazioni Agipronews su dati diffusi dall’Agenzia Dogane e Monopoli. Napoli è in vetta alla classifica delle giocate, con 126,6 milioni, Roma si piazza al secondo posto con 51,8 milioni, seguita da Milano, terza con 42,5 milioni di euro.