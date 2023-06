Scomparsa Angela Celentano, dai genitori un regalo per i suoi 30 anni

Domani, 11 giugno, Angela Celentano, la bimba scomparsa sul Monte Faito, nella costiera sorrentina, il 10 agosto del 1996, compirà 30 anni. In tutti questi anni i suoi genitori, coadiuvati dall’avvocato Luigi Ferrandino, non hanno mai smesso di cercarla. “Ogni singolo anno – dicono Catello e Maria Celentano – acquistiamo per nostra figlia un regalo da custodire in un armadio nella sua cameretta nella speranza che vengano un giorno scartati quando Angela finalmente varcherà la porta di casa”. La Manisco World, che coadiuva la famiglia della piccola Angela nelle ricerche coordinate dall’avvocato Ferrandino, ha realizzato e diffuso un aggiornamento con la tecnica dell’age-progression dell’immagine di Angela sottratta alla sua famiglia ormai 27 anni fa.