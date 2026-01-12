Scomparsa di Luigi Nicolais, domani alle 16 nella Basilica di Santa Chiara i funerali

I funerali di Luigi Nicolais, professore emerito della Federico II ed ex ministro, si svolgeranno domani, 13 gennaio, alla ore 16, nella Basilica di Santa Chiara, a Napoli. La camera ardente è stata allestita nell’aula Pessina dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Sarà aperta fino alle 20. Sarà riaperta al pubblico domani a partire dalle ore 8 e fino al momento del trasferimento del feretro in chiesa per lo svolgimento del rito funebre.

Ad accogliere la salma, oggi all’Università, il rettore Matteo Lorito, la pro rettrice Angela Zampella, il direttore generale dell’Ateneo, Alessandro Butta’, il direttore generale del ministero dell’Università e della ricerca, Marcella Gargano. Presenti i familiari. In aula anche il presidente dell’Unione industriali di Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, la presidente di Anm, Rita Mastrullo, il direttore della Scuola Superiore Meridionale, Arturo De Vivo. Moltio i docenti della Federico II ed anche gli ex studenti e allievi di Nicolais. Sul feretro è stata sistemata una fotografia che ritrae Nicolais all’ingresso del CNR, istituto di cui è stato presidente dal 2012 al 2016.