Scomparso Armando De Rosa, il cordoglio dell’Ucsi

“Ai familiari del collega Armando De Rosa, in questo momento di profondo dolore, a nome del Segretario regionale, dei Consiglieri, dei Soci tutti e mio personale, va la nostra vicinanza in un fraterno abbraccio e il più vivo cordoglio per la perdita dell’indimenticabile amico, collega giornalista e socio dell’UCSI Campania”. E’ il messaggio del presidente campano dell’Unione Cattolica Stampa Italiana, Pocobelli Ragosta, per la morte del giornalista Armando De Rosa. I funerali si si terranno domani sabato 4 marzo 2023 alle ore 10:30 a Villaricca nella chiesa di Santa Maria dell’Arco in Via Tenete Somma, 1.