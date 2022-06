È stato ritrovato il corpo senza vita del 47enne scomparso da ieri sui monti Sibillini. Di Michele Sensini, guida ciclo escursionista, si erano perse le tracce da 24 ore dopo che era uscito intorno alle 16.30 in bicicletta in direzione del Lago di Fiastra, in provincia di Macerata. Sono in corso in questo momento le operazioni di recupero del corpo.