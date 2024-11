Sconfitto a Torino, Alcarez è già a Malaga per la Coppa Davis

L’incontro con l’Italia di Sinner possibile solo in finale

Malaga, 16 nov. (askanews) – Eliminato alle Atp Finals di Torino, Carlos Alcaraz è già volato a Malaga in vista della Final 8 di Davis. Sorridente all’arrivo, il numero uno del tennis spagnolo è stato accolto all’aeroporto della Costa del Sol da diversi tifosi con cui si è intrattenuto per foto e autografi. Alcaraz ha raggiunto Rafa Nadal, per cui l’impegno in Coppa Davis coi colori spagnoli sarà l’ultimo appuntamento di una sfolgorante carriera.Martedì 18 c’è Spagna-Olanda. L’Italia di Jannik Sinner a Malaga scende in campo tra il 19 e il 22 novembre, dove sfiderà l’Argentina ai quarti di finale. Se gli Azzurri riusciranno a superare l’Argentina, ad attenderli in semifinale ci saranno gli Stati Uniti oppure l’Australia, finalista nella scorsa edizione che vide l’Italia trionfare per la seconda volta nella sua storia. L’incrocio dell’Italia con la Spagna – e quindi un eventuale scontro Sinner-Alcaraz – è possibile solamente in finale.