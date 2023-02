Scongiuri a Napoli, bancarelle già con bandiera terzo scudetto

Sfidando la scaramanzia e costringendo i tifosi a fare gli scongiuri, a Napoli c’è chi scommette con la sua bancarella già sul terzo scudetto degli azzurri ed espone in vendita la bandiera col numero 3, dopo i primi due vinti nell’era Maradona. Accade in Via Foria, ma anche in altri luoghi del centro antico. E mentre a poca distanza, nel Borgo Vergini, ‘porta’ del Rione Sanità, la ‘prudenza’ fa mettere in mostra una bandiera con un ‘solo’ “100% Campioni”, nella stessa piazza, in un negozio di frutta secca, c’è un San Pio che non ha dubbi e indossa la sciarpa azzurra con la scritta ‘Napoli Campione d’Italia 2022-2023″. Per ora non sono in molti a esporsi così e qualche bancarella, dopo averla esposta, ha pensato bene di ripiegare la bandiera puntando sulle vendita delle diverse maglie dei calciatori di Spalletti e su sciarpe con la scritta Eintracht-Napoli: meglio pensare al prossimo avversario di Champions dopo la trasferta di venerdì col Sassuolo. Non si sa mai.