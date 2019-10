Scontri a Hong Kong, 104 feriti e 180 arresti

Hong Kong, 2 ott. (AdnKronos) – Il capo della polizia di Hong Kong, Stephen Lo, ha definito ”uno dei giorni più violenti e caotici” . I numeri parlano da soli, con 104 feriti ricoverati in ospedale e 180 persone arrestate. Tra i feriti anche 25 agenti della polizia, come precisa Stephen Lo, mentre il governo riferisce che è in condizioni stabili il diciottenne al quale è stato sparato al torace. Il ragazzo, Tsang Chi-kin, è stato operato.

Sono circa duecento le persone riunite in sit-in, tra cui tantissimi studenti in uniforme scolastica o con una maglietta nera, davanti alla scuola del 18enne. Gli studenti hanno intonato slogan di protesta e mostrato foto del ragazzo ferito. Un attivista, con il viso coperto da una maschera antigas, ha portato un cartello con la scritta: “Con lacrime di sangue e sudore dovremo avanzare”.