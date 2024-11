Scontri a Milano e Bologna, Salvini: Chiudere i centri sociali occupati dai comunisti

“Immagini vergognose e inaccettabili ieri da Milano e Bologna, bisogna chiuderli questi centri sociali occupati dai comunisti e lo chiederò oggi stesso al ministro Piantedosi”: lo ha detto a Bettona (Perugia) il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini durante un incontro con i cittadini in vista delle elezioni regionali in Umbria. “Chiederò una ricognizione di tutti i centri sociali di sinistra occupati abusivamente perché sono covi di delinquenti” ha affermato Salvini”.

“A Bologna – ha aggiunto Salvini – la caccia al poliziotto con i bastoni, a Milano l’istigazione per la caccia all’ebreo come accaduto in Olanda e questo è inaccettabile in un Paese come l’Italia”. “Quindi da ministro, da vicepresidente del Consiglio, da genitore e da segretario della Lega – ha concluso – chiederò di intervenire immediatamente per chiudere questi covi di delinquenti che sono i centri sociali comunisti”.